Vie della parità, premiati i liceali

La classe 4ª F dell’indirizzo linguistico del liceo "Leopardi" di Recanati si è aggiudicata il secondo premio della settimana edizione del concorso "Sulle vie della parità", bandito dall’Osservatorio di Genere delle Marche in collaborazione con Ats 15 Macerata, Università di Camerino e il suo Sistema museale, Settenove edizioni, Cgil, Cisl e Uil. Gli studenti, sotto la guida delle professoresse Maria Enrica Cerquoni e Daniela Gattari, hanno partecipato alla sezione dedicata a Michela Murgia, scrittrice, intellettuale, attivista per i diritti civili recentemente scomparsa, che aveva come obiettivo la valorizzazione di figure femminili attive ieri e oggi nella cultura e nella vita cittadina che sono state capaci di lasciare un segno con il loro impegno intellettuale e politico. Lo hanno fatto realizzando un sito web didattico in cui ci sono podcast, video, presentazioni, indicazioni bibliografiche e anche produzioni artistiche (una scultura, un dipinto e un disegno manga) dedicato a Boudica, regina degli Iceni (morta nel 61 d.C), una popolazione che abitava nel territorio oggi corrispondente all’Anglia Orientale. Boudica si ribellò all’occupazione dei Romani e capeggiò una rivolta che portò alla distruzione di tre città romane. "Il nostro progetto, in linea con Murgia – sottolineano gli studenti – è stato pensato per esplorare la figura di una donna altrettanto audace, Boudica, vissuta intorno alla metà del primo secolo d.C, donna tanto forte quanto poco nota. Abbiamo scoperto la sua lotta al patriarcato, il suo valore di guerriera, le violenze subite fino al suo essere madre. Il nostro percorso ci ha permesso di confrontare la nostra realtà di genere con quella più lontana di questa affascinante, ma oscurata, figura storica". Il lavoro è stato svolto in gruppi, ognuno dei quali ha evidenziato un aspetto dell’eroica Boudica, la sua condizione di donna e di leader, la sua forza e la sua lotta contro i soprusi, il coraggio di una guerriera e l’amore eterno per le sue figlie.