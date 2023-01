Vie Santa Maria e San Giuseppe, interventi per l’illuminazione

Via libera al progetto di fattibilità tecnica economica che porterà a una riqualificazione energetica e all’adeguamento della pubblica illuminazione nelle vie Santa Maria e San Giuseppe. Sul piatto sono stati stanziati 70.000 euro e tale iniziativa andrà ad integrare un iter di efficientamento energetico iniziato negli anni scorsi, in quel caso finanziato con fondi di un bando regionale, in cui è anche prevista la sostituzione dei punti luce con dei moderni impianti a led, nell’ottica di un piano di ammodernamento mirato al risparmio.

"Il progetto generale, approvato nel 2018, ha interessato nella sua esecuzione un’ampia porzione del territorio comunale ed è volontà dell’amministrazione comunale proseguire con tale efficientamento energetico anche sulle linee di pubblica illuminazione non ancora adeguate – si legge nella delibera –, individuando ulteriori zone omogenee, correlate con gli impianti già riqualificati, per una opportuna continuità in termini di caratteristiche di illuminamento delle sedi stradali interessate. Da una analisi e da una verifica effettuata è stato individuato il tratto di illuminazione pubblica ubicato in via Santa Maria e una porzione di via San Giuseppe, in quanto compatibile sia con un intervento di efficientamento energetico eseguito in prossimità di tale area urbana che per le risorse economiche a disposizione dell’ente". Il tutto nell’ottica del risparmio.

Diego Pierluigi