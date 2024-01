Vie Zorli e Pantaleoni, cambia la viabilità

Per consentire i lavori urgenti di spostamento e modifica delle infrastrutture dei sottoservizi nel tratto di via Maffeo Pantaleoni e via coniugi Zorli il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza, divisa in due archi temporali. Da oggi al 2 febbraio, dalle 8 alle 20, in via Maffeo Pantaleoni, dal civico 89 al 111, è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori. La seconda parte del provvedimento stabilisce, invece, da lunedì 22 gennaio al 29 febbraio, h 0-24, in via Maffeo Pantaleoni dal civico 77 al 111, il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori, l’istituzione del senso unico alternato e il limite massimo di velocità 30km/h. Nella dei lavori, in prossimità dell’intersezione con via Zorli, "obbligo di svolta a destra" per tutti i veicoli provenienti da via Zorli che si immettono in via Pantaleoni.