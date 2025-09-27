Viene ospitata da un amico. Gli porta via i soldi e i cellulari

Va a casa dell’amico e gli ruba due cellulari e il portafogli. È successo a San Severino. Una ragazza svizzera di 31 anni, residente in provincia, approfittando dell’amicizia con un 21enne del Camerun, si è introdotta nella sua abitazione e gli ha portato via telefonini e soldi. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di ritrovare, dopo aver perquisito la donna, gli oggetti rubati e di restituirli al legittimo proprietario. Per lei è scattata la denuncia per furto aggravato in abitazione.

Continuano i controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino: durante un servizio coordinato, sono stati attuati diversi posti di controllo sulle strade principali e in prossimità degli obiettivi sensibili, nei locali e nelle zone più frequentate da giovani e da extracomunitari. A Tolentino, in particolare nell’area di via Benadduci e nei giardini vicini, hanno beccato un 21enne di origine senegalese, residente in città, mentre cedeva 5 grammi di hashish a un 19enne egiziano, residente a Bergamo ma domiciliato in provincia. Il 21enne è stato trovato in possesso di altri 7 grammi, già divisi in dosi; per lui denuncia per detenzione e spaccio, mentre il giovane egiziano è stato segnalato alla prefettura di Macerata per possesso di stupefacente per uso personale. Un 21enne egiziano, residente nella provincia di Reggio Emilia ma domiciliato a San Severino, operaio edile impiegato nella ricostruzione post-sisma, è stato trovato invece con un grammo di hashish e anche lui è stato segnalato al prefetto. Sono state impiegate 7 pattuglie, che hanno controllato 75 persone, di cui 24 stranieri e 6 esercizi pubblici.