"Vieni via con me", l’Alzheimer in mostra al Politeama di Tolentino Domani alle 17 al Politeama di Tolentino si inaugura la mostra fotografica "Via, via, vieni via con me" organizzata dal Gruppo Alzheimer Tolentino. Scatti che raccontano la vita quotidiana accanto ai malati di Alzheimer, per sensibilizzare e lanciare un messaggio di speranza.