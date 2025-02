"Vienimi a trovare", pronta la scultura vivente firmata Nardi e Galdo

Domani dalle 19 presentazione al pubblico della scultura vivente "Vienimi a trovare", un’opera frutto della collaborazione degli artisti Franco Nardi e Andrea Galdo all’interno dello spazio "Box". Il luogo espositivo, nato dal lavoro di un collettivo di artisti del maceratese e creato dalle ceneri della sala slot interna al circolo ricreativo Pro-Cairoli "Casba" (via Aleandri 10), ha il fine di promuovere e diffondere l’arte contemporanea come mezzo per risanare la spaccatura creatasi tra città e alcuni suoi luoghi troppo spesso dimenticati. Lo spazio accoglie abitualmente programmazioni settimanali, esposizioni personali o collaborazioni tra artisti.