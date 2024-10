Vigilanza privata, progetto promosso

Corso Dalmazia protetto dalla vigilanza privata, l’esperimento è partito sabato scorso, ha avuto un esito positivo e anche domani e il 26 ottobre verrà riproposto. Si parla del pattugliamento effettuato da vigilantes privati, un progetto voluto e finanziato dai commercianti di quella zona del centro, facenti parte dell’associazione Viviamo Civitanova, stanchi di subire la presenza di gruppi di giovanissimi, che con il loro comportamento - qualche volta sfociato anche in risse - hanno in qualche giornata allontanato di fatto possibili acquirenti, limitando il lavoro e gli incassi dei negozi, oltreché la tranquillità dei residenti.

"Per intervenire nell’immediato abbiamo pensato – spiega la presidente dell’associazione, Manola Gironacci – di ricorrere, oltre che all’intervento delle forze dell’ordine che ringraziamo per essere sempre state presenti nei sabati precedenti, ad una soluzione che potesse fornire un supporto prolungato tutto il pomeriggio". E allora il ricorso alla presenza della vigilanza privata che ha stazionato lungo la strada e davanti agli ingressi dei negozi di corso Dalmazia, un presidio che ha in effetti funzionato da deterrente e sabato sorso non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. "Sentiamo tutti – spiega Gironacci – il bisogno di prevenzione e di sicurezza e ringraziamo anche l’amministrazione per la sensibilità che dimostra. Siamo uno dei Comuni più presidiati dalle telecamere, quasi trecento, ma chiediamo comunque la possibilità di procedere a nuove installazioni, o magari pensare di spostare alcune di quelle già esistenti, in modo da coprire anche via Duca degli Abruzzi, corso Dalmazia e le strade del borgo marinaro, perché questo è un importantissimo deterrente".

Quanto alla sicurezza della città "ricordiamo che l’associazione Viviamo Civitanova, apartitica e formata da attività commerciali, da residenti, da lavoratori, da operatori degli stabilimenti balneari e da attività produttive, continua con gli appuntamenti programmati con le istituzioni e con le forze dell’ordine. Il nostro intento è quello di istaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con tutte le figure istituzionali che si adoperano per la sicurezza nel territorio di Civitanova. Nati da meno di un mese, abbiamo programmato diversi incontri e ne stiamo pianificando tantissimi altri".