Vigneti attaccati dal fungo. Sì allo stato di calamità

Anche per le Marche è stato riconosciuto lo stato di calamità per i danni da peronospora ai vigneti. Lo annuncia la Coldiretti, soddisfatta della decisione del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità, assunta sulla base di una richiesta della Regione, al quale la stessa associazione aveva sollecitato una misura di sostegno, visto il disastro provocato dalla malattia micotica nel corso del 2023. Le domande di aiuto possono essere presentate ad Agea entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli uffici di zona della Coldiretti marchigiana si sono messi subito in contatto con le aziende per informarle. Il decreto riguarda tutte le province. "La misura – spiegano Maria Letizia Gardoni e Alberto Frau, presidente e direttore di Coldiretti Marche – permette la moratoria di 24 mesi per mutui e finanziamenti, la concessione degli sgravi contributivi al 50% e la possibilità di dare ristori diretti ai produttori. Un passo atteso da un comparto fortemente colpito dall’emergenza peronospora". Le troppe piogge che hanno caratterizzato il primo semestre 2023, spiega Coldiretti, avevano creato un ambiente favorevole alla diffusione del fungo e l’impossibilità, da parte dei viticoltori, di lavorare in campo per i trattamenti di contrasto. Così la produzione ha registrato un calo medio di circa il 40% a livello regionale, con produttori che hanno anche rinunciato alla raccolta. "Un passaggio molto atteso da tutti i nostri viticoltori – commenta l’assessore all’agricoltura del comune di Matelica, Denis Cingolani – che a causa della peronospora hanno perso oltre il 50% del raccolto con un danno economico rilevante".