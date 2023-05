Vigneti e frutteti ko: altri danni per il maltempo

di Lucia Gentili

È iniziata la conta dei danni nell’entroterra, dopo le grandinate e l’ondata di maltempo che si sono registrate tra giovedì e venerdì. Strade e campi bianchi per i chicchi di ghiaccio: la grandine ha colpito foraggio, vigneti, frutteti, le colture primaverili, mais e girasole. Ma anche i meleti, in fase di allegagione, nel passaggio dallo stato di fiore a quello di frutto. Come quelli dell’azienda agricola Gobbi di Monte San Martino, che produce la tipica mela rosa e mele antiche. "Non sappiamo ancora quanto sia stato compromesso il raccolto in generale - spiega Caterina Gobbi -, servirà ancora qualche giorno per fare il punto. Se la situazione dovesse peggiorare, speriamo di avere un aiuto da parte delle istituzioni". "In poco tempo venerdì sono scesi 70 millimetri d’acqua – aggiunge Walter Pacioni, allevatore e titolare di un’azienda agricola a Sant’Angelo in Pontano -. I danni sui campi seminati saranno di migliaia d’euro. Confidiamo nel sole, ma in questo mese si prevede ancora pioggia". Piante di favino (per uso zootecnico) piegate dalla pioggia, grano in parte sdraiato e smottamenti. "Ormai, purtroppo, siamo abituati, a parlare o di siccità o di eccesso di pioggia – interviene il presidente di Coldiretti Macerata, Francesco Fucili -. Quest’anno, da gennaio ad oggi, nelle nostre zone sono scesi in media anche 100 millimetri di acqua al mese. Piogge abbondanti, sempre più concentrate in eventi di breve durata ma molto intensi. Vedi Monte San Martino, con le produzioni specializzate nella mela rosa distrutte, o Apiro, dove sono stati danneggiati vigneti. Idem per le colture primaverili appena seminate, penso ai campi di mais e girasole: il ruscellamento dovuto alla pioggia battente ha portato via i semi. Si registrano anche criticità per l’apicoltura: questi sono i mesi in cui le api dovrebbero girare, ’bottinare’ i fiori. E già si comincia a pensare che ci sarà una produzione difficile per il miele. Come Coldiretti raccomandiamo la copertura assicurativa contro i rischi climatici".