Vila e Padovani verso il recupero

Proseguono con serenità e un diffuso clima di fiducia i lavori in casa Civitanovese. Al cospetto di un bel sole, sabato mattina la squadra ha svolto la consueta partitella al Polisportivo per poi concedersi due giorni di meritato riposo (ieri non si è giocato a causa del torneo di Viareggio). Allenamenti che dunque riprenderanno domani pomeriggio, nella speranza di recuperare i due attaccanti indisponibili, cioè Vila e Padovani. L’argentino dovrebbe rientrare in gruppo questa settimana, quanto a Padovani l’entità del suo infortunio appare più lieve di ciò che sembrava inizialmente. Infatti non si tratta di un vero e proprio stiramento, ma di una distrazione muscolare, perciò il giocatore potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Chieti, del prossimo 30 marzo. "Certamente l’ambiente è positivo – dice il supertifoso Stefano Paolini, presidente del club rossoblù Umberto Traini – anche se abbiamo due centravanti indisponibili. I prossimi impegni sono troppo importanti, non possiamo vanificare il successo ottenuto ad Isernia. Io resto fiducioso, anche perché l’organico non è da buttare via e a disposizione ci sono ottime alternative ai titolari, grazie agli acquisti eseguiti nel mercato invernale".

I rossoblù di Stefano Senigagliesi hanno infatti raccolto 5 successi utili consecutivi, in ultimo la vittoria sul campo dell’Isernia (0-3) che ha impresso la giusta consapevolezza nei propri mezzi. La prossime sfide saranno contro Città di Teramo e Chieti, rispettivamente seconda e quarta forza del campionato. Per quanto riguarda il primo dei due incontri, però, prevale l’incertezza sulla data. Il rebus è dovuto alla stessa Viareggio Cup, nella quale è stato convocato il portiere del Teramo Nicola Torreggiani, per conto della Rappresentativa serie D. ln caso di passaggio del girone da parte della stessa Rappresentativa, la società abruzzese potrebbe richiedere il rinvio della gara contro la Civitanovese. "Speriamo che questo non avvenga – giudica Paolini – per il pubblico, ma anche e soprattutto perché per noi è meglio sfruttare il momento positivo. Da questo punto di vista è già negativa la sosta in sé".

Francesco Rossetti