Potenza Piecena (Macerata), 12 febbraio 2022 - Il complesso settecentesco di Villa Buonaccorsi, a Potenza Picena, composto da una splendida villa e da un magnifico giardino all’italiana, è diventato ufficialmente patrimonio dello Stato. Mercoledì scorso, il ministero della Cultura ha autorizzato i fondi per l’acquisizione della storica villa situata nel Maceratese, nell’ambito del piano strategico "Grandi progetti Beni culturali" varato dal ministro Dario Franceschini, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato-Regioni, dopo il passaggio in Consiglio superiore dei Beni culturali. In questo modo, il Governo ha impegnato 2,3 milioni di euro per acquisire Villa Buonaccorsi, tramite il diritto di prelazione, visto che il complesso era finito all’asta.

Tra l’altro, nel piano strategico del ministero rientrano in tutta Italia 38 progetti e tre nuove acquisizioni, per un totale di 200 milioni di euro. Alle Marche, inoltre, sono destinati anche 2,35 milioni di euro per il recupero e la valorizzazione di Rocca Costanza, a Pesaro, dove sarà realizzato il museo Dario Fo e Franca Rame, e altri 7,1 milioni di euro per il restauro conservativo del santuario di Loreto. Ma di certo l’acquisto di Villa Buonaccorsi, da parte dello Stato, è la novità di maggiore rilievo.



Infatti, il noto complesso storico-culturale di Potenza Picena era stato per lungo tempo in possesso di una società privata, che poi era fallita. Così, dal 2020, la villa era finita più volte all’asta. Le prime due erano andate deserte, mentre nella terza, a luglio 2021, il complesso era stato comprato per due milioni e 230mila euro da una immobiliare di Roma, l’unica a presentare offerta. Tuttavia, il Comune di Potenza Picena, il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, l’assessore regionale Giorgia Latini, i gruppi locali di opposizione e l’onorevole Mario Morgoni, si erano mossi affinché il ministero della Cultura comprasse Villa Buonaccorsi. Operazione che era possibile tramite il diritto di prelazione, che può essere esercitato in quanto quell’immobile aveva un comprovato valore storico-culturale. Così il ministero ha esercitato la prelazione, presentando l’offerta per l’acquisto della villa al curatore fallimentare, Chiara Marchetto di Padova, e mercoledì ne ha dato l’ufficialità. "Villa Buonaccorsi, meravigliosa dimora settecentesca a Potenza Picena, entra a far parte del patrimonio dello Stato – è stato il commento del presidente della Regione, Francesco Acquaroli – . Un grande risultato per il quale la Regione, insieme al Comune e al ministero, hanno lavorato negli scorsi mesi, affinché si esercitasse il diritto di prelazione e divenisse, in questo modo, patrimonio culturale italiano".



"È una notizia che mi riempie di gioia e soddisfazione: vede così la luce un percorso intrapreso nella scorsa estate insieme al presidente Acquaroli – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Giorgia Latini –. Dopo la vendita del complesso a un’asta fallimentare ci siamo mossi per evitare che la villa andasse in mano a privati. All’epoca mi sono messa in contatto con il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni e da parte sua c’è stato subito un intervento e un forte impulso al decreto di prelazione". Nelle intenzioni della Regione il complesso di Villa Buonaccorsi sarà restituito alla sua destinazione turistica e diventerà sede culturale ufficiale della Regione, per eventi e e convegnistica di valenza istituzionale.