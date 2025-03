"Villa Buonaccorsi, a che punto siamo?"

"A che punto è l’iter del federalismo demaniale che serve per trasferire la gestione di Villa Buonaccorsi alla Regione? E ancora: quante sono le risorse stanziate per il suo recupero e quali sono le tempistiche?" Lo domanda il consigliere regionale del Pd Romano Carancini, che torna a parlare del noto complesso settecentesco di Potenza Picena, comprato all’asta dallo Stato nel febbraio del 2022. Sull’argomento ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale.

"Villa Buonaccorsi è entrata a far parte del patrimonio pubblico ormai da tre anni e mezzo – scrive nell’atto Carancini –, grazie alla volontà dell’allora ministro Dario Franceschini e all’azione dell’opposizione a livello locale, in particolare sotto l’impulso dell’ex deputato Mario Morgoni. Da allora la villa attende di essere valorizzata e utilizzata per diventare strumento fondamentale della crescita civile, sociale, economica e culturale dell’intera comunità". Da qui ecco le domande rivolte al governatore delle Marche Francesco Acquaroli e all’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi. "Chiediamo di conoscere – riprende il consigliere Carancini – la ricognizione delle risorse, sia regionali che statali, a oggi impegnate per il progetto di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza di Villa Buonaccorsi. E vogliamo sapere lo stato di attuazione e la previsione dei tempi di completamento del procedimento di acquisizione della villa, attraverso il federalismo demaniale culturale".

Ma ci sono anche altre richieste nell’interrogazione rivolta al governatore Acquaroli e all’assessore Biondi. "Chiediamo se, nel completamento della procedura di acquisizione, sono stati quantificati i costi definitivi finalizzati alla riapertura parziale o totale del bene storico e i tempi di relativa esecuzione – aggiunge ancora Carancini –. Al contempo ci domandiamo se i servizi della giunta regionale hanno perfezionato e formalizzato una progettazione definitiva per la valorizzazione di Villa Buonaccorsi e del suo giardino all’italiana, includente possibili attività culturali, e se sono in corso servizi di vigilanza a salvaguardia del complesso settecentesco". Infine, il consigliere del Pd vuole avere dalla giunta regionale un "aggiornamento delle attività di ricognizione per la definizione della governance del sito culturale e, in particolare, le specifiche funzioni di Regione, Provincia e Comune".

Giorgio Giannaccini