"Villa Buonaccorsi alla Regione, la procedura non è stata completata"

"Con un’interrogazione ho chiesto al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, se e quando intenda completare la procedura di federalismo demaniale, dando corso al trasferimento di Villa Buonaccorsi dall’attuale gestione ministeriale a quella regionale, con il conseguente coinvolgimento diretto del Comune". A dirlo è la deputata del Pd, Irene Manzi (nella foto), che chiede novità riguardo al complesso settecentesco di Potenza Picena, che nel 2022 è stato comprato all’asta dallo Stato. Con il suo atto, la Manzi chiede poi al Ministero di "conoscere i tempi previsti per la ristrutturazione e il restauro del bene, così da renderlo finalmente fruibile alla cittadinanza e luogo di richiamo anche per il turismo internazionale. Nel febbraio 2022 Villa Buonaccorsi è entrata ufficialmente a far parte del patrimonio dello Stato: il Ministero della Cultura, dopo aver esercitato il diritto di prelazione sul bene a ottobre 2022, ha infatti stanziato 2.290.490 di euro per l’acquisto dell’immobile. La splendida villa potrà essere aperta al pubblico per ammirare la prestigiosa architettura, gli interni e il giardino all’italiana famoso a livello internazionale". Al contempo, però, la deputata del Pd fa notare che ci sarebbero alcuni ritardi. "Nel giugno 2022 la Regione ha deliberato l’avvio del procedimento finalizzato all’acquisizione di Villa Buonaccorsi attraverso il federalismo demaniale culturale – aggiunge la Manzi –, che avrebbe dovuto portare all’effettivo trasferimento della dimora storica di Potenza Picena dall’attuale gestione ministeriale a quella regionale con il conseguente coinvolgimento diretto del Comune. A oggi tuttavia, nonostante un primo stanziamento di 2,5 milioni, tale procedura non è stata completata. Ci aspettiamo dal ministro Sangiuliano una parola chiara".