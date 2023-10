Villa Buonaccorsi, Dem in missione a Montecanepino

"Siete ridicoli!". Ancora polemiche al vetriolo tra i rappresentanti del Pd di Potenza Picena e quelli di Fratelli d’Italia, con quest’ultimi che hanno rigettato la proposta lanciata dai dem di organizzare un confronto pubblico, in vista delle prossime elezioni amministrative.

E anzi è scoppiato un nuovo batti e ribatti sui social. Infatti, ieri il Pd ha pubblicato su Facebook lo screenshot di un commento scritto da Celestino Faraci (coordinatore locale di Fratelli d’Italia), indirizzato al segretario locale dei dem Stefano Dall’Aglio. "Siete ridicoli fino alla fine" scrive Faraci, aggiungendo una battuta colorita.

Ma ciò ha subito trovato la pronta replica del candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni: "Il problema non è Faraci ma sono il presidente della Regione Francesco Acquaroli, la sindaca Noemi Tartabini e il vice sindaco Giulio Casciotti, dei quali Faraci è il responsabile politico locale in quanto segretario dei Fratelli d’Italia, il partito più votato a Potenza Picena".

Diatribe a parte, domenica mattina Mario Morgoni e gli esponenti del Pd si sono incontrati a Montecanepino con i cittadini della zona, facendo il punto della situazione. Ma soprattutto si è parlato pure della questione di Villa Buonaccorsi, dato che domani alle 18, nel teatro Mugellini, verrà il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per dare novità sul complesso settecentesco, che è stato comprato all’asta dallo Stato nel 2021.

"La vicenda di Villa Buonaccorsi è stata evocata anche da diversi cittadini nei loro accorati interventi – riferiscono i dem sull’incontro svolto –. Da tutti è giunto un grido d’allarme per come l’amministrazione sta gestendo la questione, tra incapacità di accelerare le procedure di cessione del bene a Regione e Comune e mancanza di una visione in grado di promuovere progetti che vadano nell’interesse della comunità. In particolare, Gabriele Cingolani dell’associazione Villae si è soffermato sulla mancanza di dialogo e di condivisione praticata dall’amministrazione, che da un anno e mezzo opera nella più totale assenza di informazione ai cittadini".