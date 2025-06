Villa Buonaccorsi. In 120 alla riapertura del giardino all’italiana

Circa 120 persone hanno visitato il giardino all’italiana di Villa Buonaccorsi, durante la prima riapertura straordinaria all’interno del complesso settecentesco di Potenza Picena. Le aperture proseguiranno anche a luglio, agosto e settembre. Per le date di luglio, sarà possibile prenotare il 5 e il 19. Inoltre saranno previsti quattro turni per ogni giornata: alle 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30. La visita sarà gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. Il tour dei visitatori nella villa si svolgerà esclusivamente in gruppo, composto massimo da 30 persone.

Sul posto sarà presente il personale del Ministero alla cultura che, insieme ai volontari delle due Pro loco cittadine, accompagnerà i visitatori tra il giardino all’italiana, il cortile d’onore, il giardino dei fiori, il viale degli imperatori, i giochi d’acqua, la collezione di agrumi, il teatrino degli automi e l’esterno della limonaia, per poi chiudere il giro nel giardino dei tassi. Ma non finisce qua: le date del 28 giugno, 5 luglio e 6 settembre, vedranno pure la collaborazione degli operatori del Fai di Macerata. Per informazioni: Pro loco Potenza Picena (3714109670 – 0733671758) e Pro loco Porto Potenza (3393774669 – 0733687927).