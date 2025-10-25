Villa Buonaccorsi, in cantiere il restauro di teatrino e granaio

Vanno avanti i lavori di riqualificazione nel complesso settecentesco di Villa Buonaccorsi, a Potenza Picena. Attualmente è in corso d’opera la progettazione per il restauro della casa del fattore ed è stata avviata anche la fase preliminare del progetto di restauro del teatrino degli automi, oltre alla verifica di vulnerabilità del granaio. La ha reso noto l’architetto Giovanni Issini durante la lectio magistralis dedicata a Villa Buonaccorsi, nella delegazione comunale di Porto Potenza. All’iniziativa hanno partecipato lo storico dell’architettura Cristiano Marchegiani, la rappresentante della Direzione nazionale musei Marche Oriana Ulissi e Antonella Melatini, autrice della ricerca "I Bonaccorsi, storia di un grande casato", lavoro che ricostruisce l’albero genealogico della famiglia. In apertura sono stati letti alcuni versi, composti dal giovane potentino Riccardo Amicuzi, dedicati proprio a Villa Buonaccorsi. Per l’occasione ha poi preso parola l’architetto Issini, in rappresentanza della Soprintendenza, ossia l’ente che sta gestendo il complesso settecentesco per conto del Ministero della Cultura. Così ha fatto il punto della situazione in merito ai lavori di restauro che si stanno effettuando a Villa Buonaccorsi.

"Abbiamo voluto organizzare questo momento di approfondimento per rafforzare il legame tra la comunità e il suo patrimonio culturale – ha sottolineato la consigliera comunale di maggioranza Raffaella Spettoli, che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa – . Un bene culturale, quando è conosciuto, diventa motore di vita civile. Perché solo attraverso la conoscenza possiamo davvero comprendere il valore di ciò che abbiamo ereditato e sentirci parte di una storia che si rinnova, pronta a essere trasmessa alle nuove generazioni". La lectio magistralis è stata promossa dal Comune, dalla Soprintendenza e dalla Direzione nazionale musei delle Marche, con il patrocinio della Deputazione di storia patria per le Marche.