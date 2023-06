"Villa Buonaccorsi non è ancora fruibile, siamo tutti arrabbiati"

"Su Villa Buonaccorsi siamo tutti arrabbiati perché a oggi è un bene non ancora fruibile alla cittadinanza, ma per far sì che la nuova gestione pubblica sia attuata lasciamo il tempo che serve a Soprintendenza, Regione e ministero della Cultura". Lo ha affermato il sindaco Noemi Tartabini, durante l’assemblea cittadina incentrata sui lavori di Rigenerazione urbana, previsti a Porto Potenza. "E’ una dimora storica, di interesse nazionale, e per questo motivo si è mossa la filiera istituzionale per comprarla all’asta, rendendola finalmente pubblica - ha aggiunto –. Ora è in atto l’intervento per mettere in sicurezza il giardino all’italiana, sotto l’occhio vigile e scrupoloso della Soprintendenza. In seguito verrà deciso cosa farne. Un’ipotesi per la gestione è quella di costituire una Fondazione, mentre l’Università Politecnica delle Marche sta ipotizzando come valorizzare al meglio la villa".