"Villa Buonaccorsi passi alla Regione"

"È necessario che la Regione concluda il procedimento del federalismo demaniale aperto tre anni fa per acquisire la titolarità della gestione di Villa Buonaccorsi. Ma occorre anche che il Comune promuova un confronto con la comunità locale per decidere il futuro della villa". L’ex deputato del Pd Mario Morgoni torna a parlare del complesso settecentesco di Potenza Picena, comprato all’asta dal ministero alla cultura. "Villa Buonaccorsi è il bene più prezioso del nostro territorio e può diventare una straordinaria leva di sviluppo – afferma Morgoni –. Dopo l’acquisizione nel 2022 grazie all’iniziativa del ministro Franceschini, sostenuta dalle forze locali di centrosinistra e dall’associazione Villae, si è avviato il procedimento per il trasferimento del bene a Regione, Provincia e Comune". Tuttavia, aggiunge, "da tre anni la Regione tiene bloccata questa procedura e nel frattempo è la Soprintendenza a gestire la villa. In tre anni c’è stato un timido avvio dei lavori di ripristino del giardino e qualche sporadica e limitata apertura al pubblico. Ma la villa non è, né può essere ridotta a museo, deve diventare un luogo vivo e produttivo". Per questo, ecco la sua proposta. "È indispensabile che il Comune istituisca un tavolo di lavoro – riprende Morgoni – che coinvolga maggioranza e minoranza, l’associazione Villae, la Regione, la Provincia, le università del territorio e la Camera di commercio, per elaborare proposte utili per progetto di gestione sostenibile. Sarebbe il primo, indispensabile passo per valorizzare il complesso di Villa Buonaccorsi e inserirlo in un contesto provinciale così da farne un fattore di crescita economica, civile e culturale della comunità".