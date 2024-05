Villa Buonaccorsi. Torna visitabile una parte del giardino

Il ministero della cultura e la Regione annunciano la riapertura straordinaria di una porzione del giardino di Villa Buonaccorsi, il complesso settecentesco di Potenza Picena comprato all’asta dallo Stato nel 2022. La prima apertura è prevista per il 20 giugno, e seguiranno altre date a giugno e luglio. Gli ingressi avverranno per il momento a piccoli gruppi, nelle modalità concordate tra gli uffici ministeriali e regionali, i quali hanno già attivato un tavolo tecnico per individuare le modalità compatibili con gli interventi in corso. Villa Buonaccorsi necessita ancora di importanti lavori di restauro, per i quali il ministero e la Regione hanno già stanziato 11 milioni di euro. "La riapertura dei giardini rappresenta il primo passo verso la piena restituzione ai cittadini di questo straordinario patrimonio culturale – afferma il ministro Gennaro Sangiuliano (nella foto) –. Grazie alle risorse e alla collaborazione tra le istituzioni, i lavori di ripristino del sito procederanno spediti". "Villa Buonaccorsi è un complesso architettonico di enorme pregio – aggiunge il governatore delle Marche Francesco Acquaroli –. La Regione ha creduto fin dal principio alla sua acquisizione a patrimonio pubblico".