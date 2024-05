Villa Cozza e Ircr, è polemica: "Più posti letto per il sollievo. Si penalizzano i meno abbienti"

"Il sindaco ha detto che dopo aver letto la mia interrogazione gli sono venuti i brividi, perché tiene molto agli anziani. Di conseguenza approfondirà la questione e verificherà. Mi fa piacere. A me, però, sembra tutto piuttosto chiaro. Si tratta di un’operazione iniqua, pensata per fare cassa, e che ha già dimostrato di non funzionare". Narciso Ricotta (nella foto), capogruppo del Pd in Consiglio comunale, è netto: l’operazione con la quale l’Apsp Ircr di Macerata ha portato da due a otto i posti letto disponibili per il servizio di ricovero di sollievo, ad un costo di 88 euro giornalieri, estendendo la durata temporale da uno a 18 mesi, è sbagliata. "Questo tipo di ricovero – spiega – era stato previsto per esigenze temporanee e particolari, tant’è che i posti ad esso destinati erano solo due e la durata massima era di 30 giorni. Con le modifiche apportate, di fatto, cade il principio di temporaneità, e si sottraggono posti al ricovero ordinario, che costa molto meno, 66 euro al giorno, e per accedere al quale c’è una lista d’attesa mediamente di 300 anziani". Ecco spiegata, dunque, la logica dei cambiamenti. "I posti totali disponibili a Villa Cozza sono 110, l’85% dei quali in convenzione con l’Ast di Macerata, mentre il 15% non sono convenzionati – evidenzia Ricotta - . Si è deciso, dunque, di farli fruttare destinandoli al ricovero del sollievo, visto che questo vale 22 euro al giorno in più. E’ evidente che un mese sarebbe poca cosa, ecco perché la temporaneità è stata allungata a 18 mesi". Secondo Ricotta, le ricadute negative sull’accesso al ricovero e sui costi sono pesanti. "Innanzitutto – prosegue - sottrarre posti al ricovero ordinario significa allungare le liste d‘attesa. In secondo luogo, chi entra nella casa di riposo attraverso il ricovero di sollievo può contemporaneamente fare domanda anche per l’ordinario, creando le condizioni per aggirare la graduatoria". E, ciò che è più grave, questo può accadere sulla base della maggiore o minore disponibilità economica dell’anziano. "Insomma, chi è in grado di pagare circa 2.600 euro al mese può accedere al ricovero scavalcando coloro che aspettano di accedervi al costo ordinario di circa 1.600 euro mensili, un ingiusto privilegio per gli anziani più facoltosi a scapito di quelli meno abbienti". Il fatto è che da quando i posti per il ricovero di sollievo sono stati aumentati solo una risulta essere occupato. "Dunque – conclude il capogruppo del Pd – l’operazione oltre che ingiusta non produce i risultati attesi. Meglio sarebbe convenzionare tutti i posti con l’Ast di Macerata".