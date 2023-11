Villa dei Pini partner di un dibattito italiano con gli anestesisti

Anestesia di precisione, la clinica civitanovese Villa dei Pini partner di un evento con ospiti tra i più prestigiosi anestesisti italiani. L’evento si è tenuto all’NH Hotel di Ancona e padrone di casa è stato il medico maceratese Mauro Proietti Pannunzi (nella foto), responsabile del servizio di anestesia della clinica che è parte del Gruppo Kos. La giornata, patrocinata dall’Università Politecnica delle Marche e organizzata dalla società scientifica internazionale di riferimento (Esra) e dall’Aaroi Emac – l’associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica – ha visto un dibattito sulle tecniche più avanzate nell’ambito dell’anestesia, analgesia e terapia del dolore ed è emerso che da tempo l’anestesia loco-regionale si avvale dell’ecografia come supporto. "L’uso dell’ecografo – ha spiegato Proietti – consente un’accurata visione delle zone in cui intervenire potendo incrementare notevolmente la precisione nell’erogazione dell’analgesico con miglioramenti in termini di accuratezza, sicurezza e abbattimento delle probabilità di effetti collaterali". La tecnica vene applicata da anni a Villa Pini "e i nostri pazienti – aggiunge Proietti – trovano grandi benefici, evidenti in modo particolare nella fase post operatoria e nei tempi di recupero. Possiamo garantire maggior sicurezza e generare anche tempi di recupero più rapidi dopo gli interventi. La buona riuscita di un intervento chirurgico dipende anche da una meticolosa e accurata preparazione da parte dell’anestesista".