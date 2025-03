"Villa Eugenia ignorata per piantare alberi nella zona industriale"

Il Comune rinuncia al parco di Villa Eugenia e poi realizza un bosco urbano in una zona industriale. Per Marco Cervellini (Ascoltiamo la città) è un paradosso il progetto che sta realizzando la giunta. "Nel 2018 l’amministrazione Ciarapica ha rinunciato a un bosco già pronto, come quello di Villa Eugenia, non esercitando il diritto di prelazione, ed è in corso un ricorso al Tar, e ora ripete un intervento di piantumazione dell’ex sindaco Mobili del 2010, nella stessa identica zona industriale, risalente a quindici anni fa e risultato inefficace. La percezione di una qualità della vita positiva per il verde urbano è legata alla vicinanza e superficie degli spazi verdi, in questo modo si realizzano i benefici psicofisici. Si è rinunciato quindi a un bosco già pronto all’interno del tessuto urbano, solo da valorizzare ad esempio con sentieri, per continuare a spendere soldi, della Regione e in parte del Comune, per un ormai classico intervento di facciata. Un bosco, quello di Villa Eugenia, che al tempo è stato liquidato senza valore dicendo che non ci sarebbero mai stati fondi per rilevare l’area, e poi con il Pnrr non si è potuto usufruire di un bando di milioni di euro per i parchi e le ville storiche."