Villa Eugenia, il Tar chiede gli atti al Comune

Sul passaggio di Villa Eugenia ai privati il Tar di Ancona chiede al Comune la consegna "nel più breve tempo possibile" di tutti gli atti che hanno accompagnato la transazione del complesso storico con il parco annesso. Il tribunale il 29 marzo ha emesso l’ordinanza sul ricorso promosso, nel 2018, da Legambiente onlus e Legambiente Circolo Sibilla Aleramo contro il Comune di Civitanova, la Soprintendenza delle Marche e nei confronti del ministero per i beni e le attività culturali e della Lumar Srl, la società che ha acquisito il bene. Al vaglio la delibera del consiglio comunale numero 59 del 2018, con cui si è dato il via libera alla transazione tra privato e Comune, che rinunciò a esercitare il diritto di prelazione sull’edifico storico, per il quale tre amministrazioni precedenti quella di Fabrizio Ciarapica (i sindaci Erminio Marinelli, Massimo Mobili e Tommaso Corvatta) avevano predisposto gli atti. Dopo sette anni il Tar batte un colpo e, stante la dichiarazione di conferma di interesse dei ricorrenti, ha ordinato all’amministrazione "il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda al più presto possibile". "L’associazione Villa Eugenia accoglie favorevolmente il sollecito che il Tar ha eseguito verso il Comune. Finalmente – scrive il presidente Nicola Lelli – dopo anni di paziente attesa, si inizia a entrare nel merito della causa in modo da permettere al tribunale amministrativo di verificare la possibilità dell’annullamento della delibera del consiglio comunale su Villa Eugenia. Sono ancora oggi oscure le ragioni per le quali, a pochi mesi dalla sentenza del Tar che doveva esprimersi sul diritto di prelazione, l’amministrazione Ciarapica non abbia atteso il pronunciamento e abbia perfezionato la transazione".