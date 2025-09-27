Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l'ultimo confronto
Macerata
27 set 2025
27 set 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
  4. Villa Eugenia, la battaglia in tribunale va avanti

Villa Eugenia, la battaglia in tribunale va avanti

Il Tar dovrà valutare la rinuncia al diritto di prelazione da parte del Comune e la conseguente transazione firmata con il privato

Villa Eugenia, va avanti il ricorso al Tar contro la delibera dell’amministrazione Ciarapica del luglio 2018, con cui l’amministrazione ha rinunciato al diritto di prelazione dell’edificio napoleonico, e contro il conseguente atto di transazione sottoscritto tra la Società Lumar Srl e il Comune che decise di accettare 220mila dal privato in cambio del passo indietro, stralciando tutti gli atti predisposti da tre precedenti amministrazioni, quelle dei sindaci Erminio Marinelli, Massimo Mobili e Tommaso Corvatta. Il ricorso è stato proposto da Legambiente nazionale e dal circolo Legambiente Sibilla Aleramo di Civitanova, e supportato dall’associazione Villa Eugenia che raccoglie esponenti della vita sociale e culturale della città, uniti nella difesa del patrimonio rappresentato dalla villa e dal bosco che la circonda. Dopo che il Tar ha richiesto all’amministrazione una relazione con la quale si procedesse a un riepilogo e aggiornamento della vicenda, è stata fissata per il 28 gennaio la data per la trattazione della causa. "Questo – sottolinea l’associazione Villa Eugenia – è il frutto del lavoro di molti cittadini che si stanno battendo dal 2018 affinché il patrimonio storico, culturale e naturalistico della villa napoleonica ritorni alla comunità come bene pubblico".

L’obiettivo del ricorso è verificare la possibilità dell’annullamento della delibera del consiglio comunale che aveva per oggetto la transazione dell’edificio con il parco annesso. Nel 2018, a pochi mesi dalla sentenza del Tar sul diritto di prelazione su quel bene da parte del Comune, l’amministrazione Ciarapica decise di non attendere il pronunciamento del tribunale e di perfezionare l’accordo con la società privata.

Lorena Cellini

