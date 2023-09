Villa Eugenia, si cambia. Spazio ai condomini

Là dove c’erano villette, ora ci sono i condomini. Parafrasando la famosa canzone di Celentano sulla via Gluck, che parlava dell’avanzare del cemento al posto dell’erba, si può guardare a quanto sta accadendo nel quartiere di Villa Eugenia, dove è sotto gli occhi di tutti un cambiamento edilizio e urbanistico. Dici Villa Eugenia e il pensiero corre al rione più borghese della città, per molti anni identificato con la Civitanova bene che lì sceglieva di abitare, in una zona dal punto di vista urbanistico caratterizzata da giardini, da ville e da villini, che dalla collinetta ai piedi della storica Villa Eugenia sfumavano verso le strade del quartiere di San Marone, più popolare. Da qualche tempo c’è una trasformazione edilizia in atto, che corrisponde al boom del mercato del mattone, fenomeno che sta interessando tutta Civitanova, una città che dopo l’apertura del collegamento della superstrada con l’Umbria ha conosciuto uno sviluppo nuovo, anche e soprattutto per quanto riguarda il mercato immobiliare.

Oggi, per acquistare una casa non si scende sotto i 3.000 euro al metro quadrato, e questo in periferia, perché per abitazioni in centro si raggiungono cifre anche vicine ai 5.000 euro al metro quadrato e tuttavia c’è la corsa ad accaparrarsi appartamenti di pregio, non solo come residenza ma anche come opportunità di investimento. Va da sé che ogni metro quadrato è diventato prezioso e così succede che a Villa Eugenia i residenti che hanno venduto la propria villetta hanno lasciato spazio all’apertura di cantieri per la costruzione di piccoli condomini, anche grazie ai piani casa che hanno consentito aumenti di volumetria e del superbonus edilizio le cui agevolazioni fiscali e le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica e consolidamento statico e sismico, hanno rappresentato opportunità che hanno messo le ali al settore edile. Il risultato è che sta cambiando lo skyline del quartiere e la dimostrazione della trasformazione in atto è proprio quanto sta accadendo in via Villa Eugenia e in via Giovanni XXIII, dove la moltiplicazione degli appartamenti al posto delle villette è sotto gli occhi di tutti.