Villa Fermani, ex casa del custode: affidata la redazione del progetto

Sono stati affidati gli incarichi professionali per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per due opere. Il primo riguarderà l’intervento di recupero e ampliamento della ex-casa del custode di Villa Fermani che sarà finalizzato a realizzare l’obiettivo relativo alla "coesione economica, occupazione, produttività, competitività, sviluppo turistico del territorio", si legge nella determina, e sarà portato avanti in parallelo con la costruzione di nuovi campi da gioco al bocciodromo di via Costantinopoli che come scopo avrà la "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico dei territori anche dal punto di vista infrastrutturale". Per il raggiungimento di tali progettualità, il lavoro dei professionisti, verterà inoltre, sulla predisposizione di tutti gli atti e procedimenti necessari alla acquisizione dei contributi assegnati, in quanto entrambi saranno finanziati con risorse del Governo, previsti al fine di sostenere e accelerare il processo di progettazione e favorire un migliore utilizzo delle opportunità di investimento disponibili, attraverso il decreto "Infrastrutture" del 2021, prorogato poi con la legge "Aiuti bis" al 18 febbraio 2023, termine entro il quale ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste dal fondo.