Villa Fermani polmone culturale: a luglio serata unica con Crepet

Nell’attesa che la primavera entri a pieno regime, sono diverse le opere di manutenzione del verde, avviate dal Comune di Corridonia, che in questi giorni stanno interessando varie zone cittadine, tra cui Villa Fermani dove si sta anche tirando a lucido il palco presente nel parco, ed in quest’ottica un primo qualificante evento da ospitare è già stato definito. La sera dell’11 luglio, infatti, a fare tappa a Corridonia (con ingresso gratuito), nell’ambito della rassegna "Non a voce sola" organizzata dall’associazione "AnteLitteram" della presidente Oriana Salvucci, sarà Paolo Crepet, noto psichiatra e saggista oltre che opinionista, conosciuto in Italia e all’estero, ed esperto di tematiche pertinenti all’ambito di famiglia e disagio sociale, con più di 40 anni di carriera alle spalle. Il fermento culturale, già avviato lo scorso inverno quando ad andare in scena fu "La grammatica delle emozioni" del filosofo Umberto Galimberti al teatro "Velluti", non andrà in vacanza, ma continuerà a svilupparsi all’aria aperta in uno dei luoghi più ’green’ del territorio. "L’obiettivo è riqualificare Villa Fermani sotto vari punti di vista – ha affermato l’assessore alla Cultura, Massimo Cesca – ed è ancora in corso il bando per l’assegnazione del bar. Sicuramente, ritrovare una struttura ricettiva all’interno del parco sarà particolarmente importante. Parliamo di uno dei polmoni verdi della città, che rappresenta inoltre un contenitore culturale, per l’appunto stiamo definendo una piccola stagione teatrale ed altri eventi, da proporre durante il periodo estivo, in maniera tale da rendere quest’area viva, insieme poi agli interventi di manutenzione per far sì che sia accogliente e auspichiamo che prima possibile possano partire le opere di sistemazione sia della villa che casa del custode". Uno dei fiori all’occhiello sarà, appunto, la serata con Crepet, che da anni è impegnato su temi legati alle problematiche della sfera giovanile, trattando argomenti come suicidio e disoccupazione. "Senza dubbio l’incontro con Paolo Crepet sarà un appuntamento di punta – ha sottolineato Cesca - l’idea è quella di creare una interessante occasione, così come è stato con Galimberti, per approfondire e disquisire insieme all’ospite su tematiche connesse al mondo del lavoro, che tocchino anche la valorizzazione delle eccellenze artigianali, le quali costituiscono un elemento identificativo della città. Questo vuole essere il filo conduttore della nostra azione".

Diego Pierluigi