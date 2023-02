"Villa Fermani rivitalizzata con l’Art Bonus"

Tra le comunicazioni esposte dal sindaco Giuliana Giampaoli nell’ultimo consiglio comunale figurava l’adesione della città di Corridonia a "M’illumino di meno", l’iniziativa nazionale per sensibilizzare la cittadinanza verso un più razionale uso delle risorse e contenimento degli sprechi. In quest’ottica è stato fatto il punto sulle Comunità Energetiche (Cer), un’opportunità promossa già ad ottobre dal Comune. "Per quel bando l’ente ha ricevuto 122 domande di adesione – spiega il primo cittadino –. Attendiamo l’esito dell’esame tecnico della proposta e contemporaneamente sono state messe in campo le attività necessarie a ripristinare il funzionamento di tutti gli impianti fotovoltaici presenti su edifici pubblici e ci stiamo adoperando ad implementarli laddove non esistenti". Alcune novità hanno riguardato Villa Fermani, verso la quale di recente è stato affidato l’incarico di progettazione per il recupero e ampliamento della ex-casa del custode, così come per la realizzazione di nuovi campi da gioco al bocciodromo. "Questo è stato possibile grazie al "Fondo concorsi per la progettazione e idee per la coesione territoriale", che assegna a Corridonia un importo di circa 72.000 euro lordi, in vista della partecipazione ai bandi Pnrr programmazione 2022-2027 – illustra Giampaoli –. Il contributo consente ai comuni di dotarsi di un parco progetti da cui attingere per cogliere le opportunità offerte dai diversi strumenti finanziari citati. La scelta deve ricadere in uno degli obiettivi coerenti con il Pnrr e nel nostro caso è stata guidata dalla opportunità di completare una serie di interventi per la riqualificazione di Villa Fermani – precisa –. Parliamo di 30.000 euro di contributo di Art Bonus ottenuti da Fondazione Carima, che saranno finalizzati alla sistemazione di ingresso e cancellata del parco, e della realizzazione di un pozzo di irrigazione per la cura del verde, della sistemazione del palco per gli spettacoli, del monitoraggio dello stato di salute degli alberi. Un’operazione che si inserisce in un più ampio piano di gestione del verde urbano per il quale questa amministrazione sta avviando una collaborazione con l’Università di Camerino – conclude il sindaco –. Gli altri lavori invece più consistenti che riguarderanno la palazzina storica potranno finalmente partire a settembre, onde evitare che possano compromettere la fruizione del parco nel periodo estivo".

Diego Pierluigi