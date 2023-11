Villa Musone, il centro del riuso pronto in otto mesi

Sono stati sufficienti otto mesi di lavoro per la realizzazione a Recanati del nuovo centro del riuso che si trova all’interno dell’isola ecologica di Squartabue di Villa Musone. È stata la ditta Cemeco Costruzioni srl. ad occuparsene vincendo la gara d’appalto, predisposta dal dirigente dell’ufficio tecnico, con l’offerta di eseguire i lavori necessari dietro la corresponsione di un importo complessivo di 162.343 euro. Come si ricorderà per il progetto l’amministrazione comunale aveva ottenuto nel 2020 da parte della Regione Marche un contributo di 200 mila euro. L’anno dopo era stato conferito all’architetto Recanatese Massimo Belelli l’incarico di seguire il servizio tecnico di redazione del Piano di sicurezza e coordinamento nonché il collegato servizio tecnico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. I lavori hanno avuto inizio il 20 marzo scorso e oggi sono pronti per l’inaugurazione. "Anche questo cantiere è in conclusione – commenta il sindaco Bravi –. Un centro del riuso efficiente è importante dal punto di vista ambientale, in quanto si riducono le quantità da smaltire, ma anche economico, specie in momenti con alti tassi di inflazione come quello attuale, in quanto si può evitare di acquistare nuovi prodotti riutilizzando quelli che affluiscono al centro".