Villa Paolini sarà demolita. Spazio a nuove palazzine

Acquistata da una nota immobiliare Villa Paolini e al suo posto sorgeranno palazzine residenziali. Verrà demolita la residenza signorile, circondata da un parco-giardino, che si trova all’angolo tra via Vodice e viale Vittorio Veneto, nella zona centro sud della città, a ridosso della spiaggia. Incastonata nel rione Stadio, con un corollario di imponenti pini a farle ombra, per decenni è stata abitata dalla famiglia Paolini che ha deciso di cederla. Al suo posto sorgeranno appartamenti, in scia alla febbre del mattone che si è impossessata della città dove sono in costruzione, al momento, non meno di 500 appartamenti. Tra Piano Casa e Bonus 110, cantieri e gru ovunque, demolizioni e ricostruzioni, palazzi al posto di case che erano alte uno o due piani, e se non c’è consumo di suolo c’è una cementificazione che sta cambiando i connotati di alcuni quartieri. A Villa Eugenia stanno venendo su come funghi palazzine al posto dei villini e anche in via Asiago, pieno centro, fanno i conti con la fame di appartamenti e i residenti sono preoccupati per la realizzazione di un caseggiato che ospiterà non meno di trenta mini appartamenti, con tutti i problemi di parcheggio che ne conseguiranno. Anche a Villa Paolini entreranno le ruspe, nel nome di un mercato del mattone in cui girano tanto soldi e se si hanno metri quadrati da vendere si trova subito l’impresa disposta a investire. Ma chi compra? Una domanda da porsi perché da due anni il saldo demografico di Civitanova vira in negativo. Secondo i dati Istat nel 2019 i residenti erano 42.167, scesi a 41.894 nel 2020 (-273) e calati pure nel 2021 a quota 41.768 (-126). Molto del movimento che si registra del settore immobiliare lo garantiscono persone che vivono altrove e che a Civitanova investono - perché rende più il mattone dei titoli bancari - acquistando appartamenti che poi vengono affittati durante il periodo estivo, o utilizzati come B&B, tanto è vero che è molto difficile trovare case fa affittare stabilmente e quando ci si riesce i prezzi sono esagerati, in centro manco a dirlo, ma anche in periferia, con la zona di Fontespina e la zona sud diventate appetibilissime perché dotate di servizi.