Villa Paolini sarà demolita. Spazio a un edificio di cinque piani

Piano casa e palazzi al posto di villini e residenze signorili, rilasciato dal Comune il permesso a costruire per il via libera alla demolizione di villa Paolini in via Vodice. Il progetto prevede di spazzare via il caseggiato e gran parte dei pini quasi secolari per fare spazio a decine di appartamenti in una palazzina di cinque piani.

La licenza edilizia consente la ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento dell’edifico attuale, per innalzarne uno completamente nuovo completo delle opportunità offerte dalla legge in termini di cubatura per le innovazioni in riferimento alle normative antisismica e di efficientamento energetico. Il progetto di villa Paolini è stato presentato il 15 dicembre 2023, a ridosso della scadenza (31 dicembre) del piano casa, quando al Comune di Civitanova arrivò, in pochissimi giorni, una infornata di ben 160 richieste per demolire e ricostruire col premio di cubatura. L’operazione su villa Paolini cambia lo skyline del rione, dove a poche decine di metri è stato demolito anche un villino all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Pasubio, per fare spazio a un palazzo di cinque piani. Da parte dell’ufficio tecnico rilasciato pure l’ok per l’ampliamento del ristorante Taverna 41 in via Isonzo.