Villa Pini, gli anziani: "Marciapiedi e panche da sistemare"

"Non chiediamo la luna all’amministrazione, che di strade da rappezzare ne ha tante, ma almeno uno sguardo a via Lombardia lo vogliamo dare o no?". A pretendere più attenzione, a nome degli anziani del rione Villa PiniBar Mariò, è Tonino Giustozzi e la richiesta non riguarda il fondo stradale, ma i marciapiedi. "Uno soltanto a lato di una strada lunga 50 metri, molto frequentata e con una curva pericolosa. Per i pedoni è un’insidia continua, anche perché, oltre ad essere di ridotte dimensioni, il marciapiedi è piuttosto sconnesso. E’ possibile dargli una sistemata? Oltre a questo gli anziani confidano anche di poter fare quattro chiacchiere all’aperto, seduti su panchine decorose. Oggi sono due: una è inutilizzata, l’altra è mal ridotta. Si può provvedere?".