Villa Potenza-cavalcavia della A14: una sola offerta per il progetto

Entro il termine di scadenza, lo scorso 6 febbraio, è arrivata in Provincia una sola offerta per il "concorso di progettazione in due gradi a procedura aperta in modalità telematica finalizzato alla realizzazione dell’intervento denominato ’Lavori di adeguamento eo miglioramento tecnico – funzionale della viabilità lungo la vallata del Potenza nel tratto compreso tra Villa Potenza (comune di Macerata) sino al cavalcavia dell’A14 (comune di Potenza Picena)’". In altre parole, per elaborare il progetto della viabilità della ’Valpotenza’, oggetto di un convegno svoltosi non molto tempo fa a Macerata, nel quale tutti hanno concordato sul ruolo strategico di questo asse. Pur in presenza di una sola offerta, con propria determina, come previsto dal bando, il dirigente Luca Addei ha nominato la commissione che dovrà valutarla, composta dall’architetto Maurizio Scarpecci, presidente, dal professor Luigi Bocci, ingegnere e docente all’Università Politecnica delle Marche, e dall’ingegnere Alessandro Mecozzi. Non è detto che questa venga acquisita, visto che "non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti appropriata, congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio". A dire la verità ci si aspettava qualche concorrente in più, tenuto conto che il concorso di progettazione internazionale in due gradi, bandito lo scorso 15 dicembre, prevedeva la valutazione in primo grado delle tre migliori proposte ideative senza formare una graduatoria di merito, individuando in secondo grado il vincitore sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato. Per i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase sono stati previsti dei premi in base alla graduatoria finale: 235.369 euro (compresi oneri previdenziali e Iva), al progetto vincitore; 50.436,36 euro ciascuno (sempre compresi oneri previdenziali e IVA) al secondo e terzo classificato. Difficile dire perché ci sia stata una sola offerta. Forse ha pesato il fatto che la Provincia, successivamente alla proclamazione del vincitore del concorso, ha previsto per sé la possibilità di affidare al medesimo, la progettazione definitiva ed esecutiva. Ad ogni modo, la Provincia ha inteso accelerare lungo la strada della progettazione, che può facilitare l’assegnazione delle risorse necessarie per l’opera. I costi stimati, infatti, sono di 145 milioni di euro. Al momento, però, ci sono solo impegni, assunti anche in sedi ministeriali.

Franco Veroli