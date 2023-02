Villa Potenza, mancano gli alunni "A rischio la prima elementare"

di Chiara Gabrielli

A rischio la formazione della classe prima alla scuola elementare Anna Frank di Villa Potenza: al momento sono solo nove gli iscritti, numero non sufficiente a dare vita a una sezione. "Le famiglie vengano a visitare la scuola – l’invito di Paolo Renna, assessore alle frazioni –, che offre una formazione di alto livello oltre a essere molto comoda e funzionale, unica ad avere la ventilazione meccanizzata in tutte le aule. A breve, infatti, sarà installata anche in sala mensa". Per la formazione di una classe prima, mancherebbero all’appello "cinque o sei bambini – spiega Renna –, comunque anche il preside fa la differenza, se c’è la volontà di tutti la situazione si può ancora salvare, anche perché perdere una prima oggi equivale a dire che in cinque anni si perde tutta la scuola. È un pericolo da scongiurare. Quella struttura è ottima, è comodissima per i piccoli che possono raggiungerla a piedi e non è cosa da poco. In aggiunta c’è il fatto che la scuola fa il tempo pieno e c’è la settimana corta dal lunedì al venerdì, agevolazioni che erano state pensate per andare incontro agli orari di chi lavora in ufficio. C’era stato un problema di infiltrazioni d’acqua, ma ormai da tempo è risolto. Anche il livello di efficientamento energetico è ottimo, si sta bene d’inverno come d’estate. Oltre a essere attrattiva per tutti quei motivi, la primaria di Villa Potenza offre un senso di comunità importante che nei quartieri più grandi si sta perdendo, un clima familiare che è tipico delle frazioni, si cresce insieme. Venite a vedere questa scuola", l’appello di Renna alle famiglie. Tra le cause di questa situazione, poi, anche il calo delle nascite: "Non è un caso – fa notare Renna – che di recente ci sia stato un convegno, fortemente voluto dai Comuni del cratere sismico, sul tema dello spopolamento. Credo sia sbagliato insistere a mantenere il requisito obbligatorio del numero minimo, specialmente nelle zone terremotate, in montagna si creano situazioni spiacevoli, ad esempio con la formazione di pluriclassi". "Stiamo monitorando la situazione – spiega l’assessore alla scuola Katiuscia Cassetta –, ho richiesto i dati delle iscrizioni stamattina (ieri, ndr), a breve organizzeremo delle riunioni per capire come sia meglio intervenire, anche tenendo conto dei nuovi equilibri e delle nuove esigenze dei quartieri in base anche alle strutture in costruzione".