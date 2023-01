Villa Potenza, maxi albero di Natale con i trattori

Un mega albero di Natale formato da 150 trattori, due mietitrebbie, uno sterratore e una macchina irroratrice ha preso forma durante le ultime festività al centro fiere di Villa Potenza. L’idea è nata nel 2021 da due ragazzi di Macerata, Samuele Fraticelli e Marco Giustozzi, che hanno deciso di mettere su un gruppo di amici formato da otto giovani tutti della stessa zona, per dare vita al progetto "Trattori che passione" che potesse "movimentare" il centro fiere chiuso per via dei lavori di ristrutturazione. "Lavorando tutti in campagna ed essendo appassionati di macchine agricole – spiegano i due giovani – abbiamo deciso, nel periodo natalizio, di formare un albero di Natale con tutti trattori appartenenti alle attività agricole della zona. Nel 2022 abbiamo dato vita alla seconda edizione della nostra iniziativa creando un appuntamento intitolato "Happy Christmas - Tractor version" con una sfilata dei mezzi che hanno effettuato un giro attorno al centro fiere e poi si sono sistemati in modo da creare un grande albero di Natale. Per noi è stata una grande soddisfazione, sia per l’elevata presenza di spettatori, ma soprattutto per la numerosa presenza delle macchine agricole. C’è stata una grande partecipazione di giovani. Ringraziamo coloro che hanno partecipato, l’amministrazione comunale, la polizia locale, Matteo Pasquali, padre Luciano Genga del santuario SS. Crocifisso di Treia (il quale ha benedetto tutti i mezzi), i fotografi in particolare Sandro Grifi e gli sponsor.