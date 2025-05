Villa Potenza-Sambucheto: "Trenta milioni per la strada. Una svolta per la viabilità"

"È stata appaltata la bretella tra via Mattei e la Pieve, una strada fondamentale per collegare le due vallate. La Villa Potenza - Sambucheto è finanziata con 30 milioni, il progetto infrastrutturale complessivo con 172. Queste opere stradali potenziano le valli del Potenza e del Chienti". Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha presentato, insieme al presidente della provincia Sandro Parcaroli, al suo vice Luca Buldorini e al dirigente della Regione Nardo Goffi le opere infrastrutturali che serviranno a dare a Macerata, e in particolare alla valle del Potenza, una migliore accessibilità. La novità di ieri è che è stato pubblicato il bando per l’appalto delle alternative progettuali per il tratto di 3,7 chilometri che collegherà Villa Potenza a Sambucheto. "Una strada attesa da anni – dichiara Parcaroli –, necessaria all’economia del territorio, ma anche alla sicurezza. Nella vallata del Potenza, spesso teatro di incidenti anche mortali, vivono 130mila persone; con una strada fatta bene si guadagnerà in termini economici, ma anche di sicurezza. Avremo un accesso più comodo e veloce per l’autostrada, fondamentale anche per turismo ed economia". Il governatore Acquaroli ha spiegato che l’opera è "un tassello che si inserisce in un contesto complessivo di azioni che si stanno determinando. La Mattei-Pieve è stata appaltata, è fondamentale per collegare le due valli, ma dobbiamo anche connettere Macerata e Villa Potenza per arrivare fino a Sambucheto e Fontenoce. Miglioriamo le qualità dei viaggi e li rendiamo più sicuri. I tempi delle opere – specifica Acquaroli – dipendono molto dalle procedure burocratiche; i progetti con queste risorse europee devono essere realizzati entro il 2027. Non sarà facile ma speriamo per quell’anno di vedere i cantieri". Il nuovo sistema viario della valle del Potenza e il collegamento con quella del Chienti comprende complessivamente cinque interventi per un totale di 172 milioni di euro. Buldorini ha sottolineato che "abbiamo accelerato l’iter amministrativo per potenziare la vallata. Da qui a poche settimane avremo le prime ipotesi progettuali per la Villa Potenza-Sambucheto. Abbiamo ottenuto le risorse, auspichiamo che questo lavoro vada avanti, anche grazie alle associazioni di categoria". Alla presentazione erano infatti presenti rappresentanti di Cna, Coldiretti, Confartigianato e Confindustria. L’architetto Goffi è entrato nei dettagli delle opere e nei rispettivi finanziamenti: il nuovo svincolo autostradale a Porto Potenza vale 30 milioni, idem per il collegamento Villa Potenza-Sambucheto; il completamento della Macerata-Villa Potenza, un tratto lungo poco meno di 2 chilometri, ne costerà 25. L’intervalliva Mattei-Pieve vale 87,5 milioni, mentre il collegamento da Sambucheto alla Statale 16 è ancora in fase di programmazione. Le opere sono finanziate, oltre che con fondi europei, da Regione e Provincia. "Daremo alla valle del Potenza la giusta competitività", ha rimarcato Acquaroli.