Villa Potenza: viabilità: "Serve subito il semaforo"

Manutenzione e riqualificazione delle aree verdi e un semaforo per i pedoni a Villa Potenza. Questi gli argomenti di una interrogazione e di una mozione presentate al Consiglio comunale da Alessandro Marcolini (nella foto) del PD.

In marito agli spazi verdi, il consigliere di opposizione ricorda che a maggio e luglio del 2021 erano state presentate due interrogazioni. A maggio l’amministrazione aveva risposto che si stavano predisponendo somme e interventi, a luglio che erano stati stanziati soldi per la manutenzione, anche per le potature da fare a ottobre, e infine che era stato dato l’input agli uffici per un piano di assunzioni per l’anno seguente di nuovi tecnici manutentori per il verde. Ora Marcolini chiede alla giunta "quali attività inerenti potature e manutenzioni siano state in ultimo espletate, e in quali aree verdi; quali attività e opere di manutenzione e potature siano in programma e dove; se e come siano state impiegate le somme destinate alla manutenzione delle aree verdi e se siano state fatte le assunzioni".

L’ordine del giorno, invece, riguarda l’incrocio tra la fine di via dei Velini e via Federico II, all’ingresso della frazione. "La strada è altamente trafficata, essendo una delle principali vie di accesso e di uscita dalla città, e spesso è percorsa da mezzi a forte velocità - sostiene l’esponente del Pd nell’ordine del giorno -. Al fine di evitare investimenti di pedoni, è opportuno provvedere all’installazione e attivazione di un semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale, per consentire l’attraversamento in sicurezza dell’incrocio in questione". Marcolini invita dunque l’amministrazione comunale a impegnarsi concretamente su questa sua proposta per Villa Potenza.