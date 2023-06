Villa Sant’Antonio, via alle demolizioni

Al via l’allestimento dei cantieri per le demolizioni degli edifici pubblici e privati di Villa Sant’Antonio, a Visso. Anche qui si procede con la messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e recupero delle macerie, secondo il piano dell’Usr. Il rup, responsabile unico del procedimento, è l’ingegnere Alessandro Desantis, mentre ad eseguire i lavori è l’associazione temporanea di imprese Stema di Ancona (capogruppo) e G.I. Costruzioni di Mogliano. Progettista, l’ingegnere Demetrio Gaetani. Si tratta di una fase propedeutica al processo di ricostruzione vera e propria, che potrà prendere corpo solo dopo l’abbattimento degli edifici.