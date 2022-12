Villa Spada, ok al progetto finale

Un luogo che parla di storia, di bellezza, d’amore, ma anche di tristezza e sofferenza. Per Villa Spada un altro passo importante: l’approvazione, da parte della giunta, del progetto definitivo per il recupero del parco della storica dimora. Un via libera attesissimo per Treia che consentirà di valorizzare la splendida area che conta una superficie di oltre 27mila metri quadrati, un giardino unico per bellezza ed eleganza che può vantare alberi secolari, costruzioni, viali e vialetti in un percorso che diventa incantato e meraviglioso. Il progetto è risultato il primo della regione e tra i migliori in Italia tanto da ricevere un finanziamento di 2 milioni e 400mila euro con i fondi del Pnrr, considerando gli aspetti naturalistici, botanici e culturali. "Ci tengo a ricordare questo aspetto – ha detto il sindaco Franco Capponi – perché per il bando dei parchi storici siamo fra i soli tre enti locali delle Marche (gli altri sono Fermo e Pesaro) a essere stati finanziati e tra i 100 in Italia. Una progettualità che non si limita alla sola ristrutturazione e rigenerazione del verde, ma che crea nuove idee per il parco da vivere per la città e che è risultata innovativa e funzionale". Un luogo che in questo modo potrà essere ulteriormente valorizzato anche dal punto di vista culturale per spettacoli, manifestazioni ed eventi. Villa Spada è una struttura straordinaria, per troppo tempo lasciata nell’abbandono e che il Comune sta tentando di recuperare. Oltre alla Casa del custode, ci sono serre, orti, gazebo, ma anche propilei, che narrano della transizione tra la vita e la morte, e la villa principale. "Gli interventi di questo progetto di recupero del parco di Villa Spada – continua il sindaco – si pongono, fra gli altri obiettivi, anche quello di aumentare la fruibilità incentivando il turismo, ma anche da parte dei cittadini treiesi, accrescendo la consapevolezza della sua unicità. Sarà il Parco della città. Rappresenterà un grande valore per Treia, ma anche un grande motivo di attrazione turistica. Questo sarà possibile grazie al grande e incessante lavoro svolto in questi mesi in cui abbiamo cercato di adoperarci su tanti e diversi fronti, con il prezioso e imprescindibile lavoro degli uffici comunali, dei tecnici e dei professionisti incaricati proprio per stilare progetti che fossero validi". Dopo l’approvazione del progetto definitivo si procederà a indire la gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori.

Gaia Gennaretti