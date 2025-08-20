Villa Spada si accende con le note di De André. Spazio alle visite guidate

Villa Spada si accende con i Sambene. È tutto pronto per la serata omaggio a Fabrizio De André, che rappresenta l’ultimo appuntamento di Note d’incanto’. Stasera, alle 19, sarà possibile approfittare di una visita guidata per scoprire questo incantevole luogo, con la sua storia affascinante. A seguire, a partire dalle 21.30, al via con lo spettacolo, l’ultimo proposto dal Comune di Treia con la rassegna ’Note d’incanto a Villa Spada’: il gran finale vedrà protagonisti i Sambene, con un intenso concerto dedicato a Fabrizio De André, cantautore che ha segnato la storia della musica italiana e continua a ispirare generazioni. Gli appuntamenti finora proposti hanno riscosso un notevole successo. La rassegna estiva ha saputo trasformare il suggestivo parco della storica villa in un palcoscenico di emozioni, musica e bellezza. La serata di oggi sarà arricchita da un’esperienza immersiva: a partire dalle 19, Villa Spada aprirà le sue porte al pubblico con visite guidate gratuite, senza obbligo di prenotazione: un’occasione speciale per scoprire le atmosfere e il patrimonio artistico della villa prima del concerto. Anche in questo caso, l’ingresso è libero. Per agevolare la partecipazione, sarà attivato un servizio navetta gratuito con partenze alle 19, 20 e 21 da fuori Porta Cassera verso Villa Spada, con rientro al termine dello spettacolo. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al coperto, in una sede alternativa che verrà comunicata tempestivamente. Dopo il recupero che ha restituito un gioiello storico di cultura e incontro, l’amministrazione ha voluto che il suo parco si trasformasse in un palcoscenico a cielo aperto. ’Note d’incanto a Villa Spada’ significa infatti riscoprire un luogo che, dopo anni di attesa, è tornato ad aprirsi alla città e ai visitatori, diventando teatro di incontri, emozioni e cultura.

Gaia Gennaretti