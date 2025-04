Villa Spada, un clic per il recupero

Un clic per recuperare la bellezza di Villa Spada. C’è tempo fino a domani per votare i Luoghi del Cuore, la storica campagna del Fai per i luoghi da non dimenticare.

Votare è semplice e gratuito: basta un click sul sito ufficiale www.iluoghidelcuore.it e cercare "Villa Spada - Treia". Elegante dimora ottocentesca immersa nel verde, Villa Spada è da sempre simbolo di storia, arte e identità treiese. Il suo splendido parco romantico, la posizione panoramica, gli interni raffinati e il legame profondo con la comunità la rendono un luogo unico da conoscere, vivere e tutelare.

Ogni voto è un passo concreto verso la possibilità di ricevere fondi per il recupero, la valorizzazione e la promozione di questo luogo. "Perché è uno scrigno di memoria e bellezza – scrive il Comune in una nota – perché merita di essere restituita pienamente alla comunità e perché il patrimonio si salva solo se lo si ama".

Gaia Gennaretti