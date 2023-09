Villa Strada rivuole la scuola dell’infanzia

Restituire al plesso della frazione Villa Strada di Cingoli la scuola dell’infanzia compresa nell’istituto comprensivo "Coldigioco" di Apiro. Questa la decisione del Consiglio comunale di Cingoli che ha discusso, relatrice Martina Coppari assessora alla cultura, la proposta dell’amministrazione municipale per la programmazione della rete scolastica provinciale per l’anno 2024-25. Questo punto, con le stesse risultanze, era stato trattato nel passato. La scuola dell’infanzia, già operativa a Villa Strada, anni fa è stata trasferita al "Coldigioco" di Apiro: col tempo la situazione avrebbe destato lamentele trai genitori dei bambini, per la diversa domiciliazione tra l’allora asilo e le elementari ora primaria. "Quindi – ha sintetizzato Coppari – proponiamo all’organo provinciale di trasferire la scuola dell’infanzia di Villa Strada dal ‘Coldigioco’ al comprensivo ‘Enrico Mestica" di Cingoli".

"Proposta ragionevole", ha sottolineato nel suo intervento il capogruppo consiliare FdI di "Centrodestra per cambiare" all’opposizione nel consesso civico. Invece Raffaele Consalvi, capogruppo della minoranza di "Uniti per Cingoli", ne ha fatto anche una questione di solidarietà: "Se Apiro avesse tolto qualcosa a Cingoli, il discorso sarebbe stato diverso, invece Apiro perderebbe la scuola dell’infanzia: è opportuno darsi una mano fra comuni dell’entroterra". Consalvi ha pure evidenziato che gli organismi scolastici del "Mestica" non si sono pronunciati totalmente favorevoli. "Comunque per mantenere la dirigenza del ‘Coldigioco’ – ha precisato Coppari – non è sufficiente ad Apiro avere ancora la Scuola dell’infanzia". Conclusi gli interventi, il Consiglio comunale ha deliberato, unico voto contrario quello di Consalvi, di richiedere che la Scuola dell’infanzia di Villa Strada torni dal "Coldigioco" di Apiro al "Mestica" di Cingoli.

Gianfilippo Centanni