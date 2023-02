Villaggio container, presto altre 10 persone usciranno dall’area Uno

Ieri in conferenza è stato fatto un aggiornamento anche sui container di via Cristoforo Colombo. "Da quando i pasti per gli occupanti senza diritto sono a pagamento – ha spiegato l’assessore Giombetti – c’è stata una riduzione drastica del servizio mensa da parte loro. Ad esempio l’altro giorno erano quattro a pranzo e una decina a cena. Alla ditta che si occupa del servizio non conviene più mettere una persona fissa, quindi verranno preparati dei cestini. Ovviamente per gli aventi diritto, terremotati e persone attenzionate dai servizi sociali, i pasti restano gratuiti e non dovranno contribuire alle altre spese". Fra pochi giorni altre dieci persone usciranno dall’area 1; sono terremotate (due) o con figli minori e per loro è stata trovata una soluzione abitativa. "Continuano le ricognizioni a Borgo Rancia – afferma il primo cittadino –, grazie ad un lavoro corale svolto anche dallo staff. Vogliamo fare chiarezza sulle modalità di gestione e assegnazione degli alloggi. Non esistono accordi verbali". "La situazione va cristallizzata – ha aggiunto Giombetti –. E, sempre a Borgo Rancia, mi sono raccomandata con i residenti di seguire piccole regole, dal giusto conferimento di rifiuti alla convivenza civile, affinché tutto proceda per il meglio".