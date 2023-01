"Villaggio digitale", progetto per i ragazzi

L’amministrazione di Tolentino aderisce al progetto dell’associazione Red-Rete Educazione digitale "Villaggio digitale". Per l’assessore Elena Lucaroni "è fondamentale lavorare precocemente sui ragazzi ma anche sulle famiglie, mettendoli di fronte al problema offrendo strumenti per affrontarlo e superarlo". Saranno coinvolti gli istituti Lucatelli e Don Bosco; agli studenti viene offerta una formazione con l’obiettivo di partecipare alla sfida "Campioni del villaggio digitale" per scoprire quale sarà la classe più ferrata sul tema delle buone pratiche digitali e per la partecipazione a "Tutta scena nell’era digitale", il progetto che vedrà sul palco una classe di entrambe le scuole che metterà in scena quanto appreso. Ci saranno momenti di formazione dedicati ai genitori.