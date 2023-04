Villaggio per la terza età antisismico Falcucci: "Sono previsti quaranta posti"

Un villaggio per la terza età, a Castelsantangelo sul Nera. "Il costo per la nuova struttura antisismica che potrà ospitare 40 ospiti è di 7.800.000 euro – ha spiegato il sindaco Mauro Falcucci -. Verrà realizzata in località Nocria. Inoltre, nel contesto della variante al Prg, che prevede una nuova destinazione per tutte le aree Sae del Comune, per quanto riguarda Nocria, che comprende una sala polivalente e dodici abitazioni emergenziali, è prevista la costruzione di un villaggio per anziani. L’edificio fungerà sia da casa di riposo che da residenza protetta; le 12 Sae, infatti, verranno riadattate in base ai bisogni degli ospiti, che potranno usufruire anche del servizio mensa messo a disposizione dalla casa di riposo. Il tutto sarà coordinato da chi gestirà la casa di riposo". In pratica, una volta che le casette di Nocria diventeranno libere, saranno destinate ad anziani autosufficienti. Il villaggio sarà collegato alla struttura della casa di riposo da un sottopassaggio protetto. "Inoltre – aggiunge il sindaco – a disposizione c’è la struttura polivalente donata dai comuni del Distretto del Cormôr e dalla Regione Friuli Venezia Giulia".