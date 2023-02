Villaggio vacanze lungo la statale, arriva lo stop degli ambientalisti

"Siamo contro la proposta del villaggio vacanze proposto dal Comune". E’ la posizione di Legambiente Marche e del circolo Sibilla Aleramo di Civitanova sull’area camper prevista lungo la statale, al confine con Porto Potenza.

Si tratta di 28.670 mq per i quali i proprietari hanno presentato richiesta di variante, a cui la giunta ha dato il via libera, necessaria perché il terreno è vincolato dal Prg a zona destinata a ospitare attrezzature pubbliche di interesse generale. La Provincia di Macerata, esaminato il procedimento, ha imposto la procedura della Vas (valutazione ambientale) e adesso arriva lo stop degli ambientalisti: "Stiamo discutendo dell’area protetta‘Tre Case’ secondo la legge Regionale dove vige il vincolo di inedificabilità, un presidio di biodiversità curato da Legambiente Civitanova grazie a una convenzione stipulata con l’attuale amministrazione, che ha permesso la tutela della flora e della fauna protetta. L’area nel 2022 è stata individuata come zona importante per la protezione del Fratino, uccello tutelato da convenzioni internazionali e dalla Direttiva Europea".

Critico anche Marco Cervellini (Ascoltiamo la Città): "Il consumo di suolo, calcolato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), per il comune di Civitanova nel 2021 è pari al 23% della superficie comunale. Non stupisce quindi una ulteriore variante urbanistica per un villaggio vacanze a due passi dal mare e di un tratto di spiaggia che è un’area protetta dove vige il vincolo di inedificabilità. Sebbene la Provincia per ora abbia espresso parere negativo, richiedendo la Vas è bene ricordare che la valutazione dovrà tener conto anche degli impatti indiretti per l’area floristica protetta legati alla pressione che un villaggio vacanze potrà portare nell’ultimo lembo di spiaggia naturale rimasto a Civitanova".