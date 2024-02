Villalba e Anni Azzurri, comitati eletti dagli ospiti delle Rsa

Un comitato che permetta la costante partecipazione degli ospiti all’organizzazione della vita in struttura, per creare un circolo virtuoso di suggerimenti e proposte e migliorare i programmi di cura, assistenza e attività. Anche Anni Azzurri Santa Maria in Chienti di Montecosaro e Villalba di Macerata sono tra le 34 residenze sanitarie assistenziali in cui Anni Azzurri Gruppo Kos ha istituito i suoi primi comitati di rappresentanza degli ospiti. L’iniziativa nasce per incentivare la collaborazione positiva tra il personale e gli ospiti, riconoscere e valorizzare le necessità, le richieste e i valori delle persone assistite. La direzione medica e qualità Anni Azzurri ha redatto un apposito regolamento su costituzione e funzionamento del comitato con la collaborazione dei coordinatori regionali, direttori, direttori sanitari e coordinatori infermieristici di area. Ciascuna Rsa favorisce la formazione di un proprio organo composto da cinque ospiti, eletti da un’assemblea costituita da almeno il 10 per cento dei degenti. Il comitato resta in carica per due anni.