Villano vince il torneo di scacchi under 18

L’undicenne Francesco Villano ha vinto la prima edizione del torneo di scacchi under 18, "Fai la mossa giusta", organizzato a Cingoli dal Comune nell’Auditorium Santo Spirito, coordinato da Domenico Villano, arbitro regionale della Federazione scacchistica italiana. Tutto di undicenni il podio: con Villano sul primo gradino, il secondo e il terzo sono stati occupati da Maria Vigoni e Gioia Biondo. A seguire, nell’ordine, Maria Calvelli, ex aequo Filippo Pernici e Arturo Pigliapoco, Serena Coppari, ex aequo Anita Analla e Lara Talmaciu. In palio, la coppa che l’assessore alla cultura e allo sport Jacopo Coloccioni ha consegnato a Villano (foto). Premiate anche la seconda e la terza. Numerosa la partecipazione di giovanissimi scacchisti cingolani che hanno disputato il torneo in sei turni col sistema svizzero, a cadenza rapida di 20 minuti. Le scacchiere, di proprietà comunale sono disponibili nella biblioteca Ascariana per il progetto "Gli scacchi a scuola", realizzato dall’istituto Coldigioco – Mestica, in gara alle finali nazionali.

Gianfilippo Centanni