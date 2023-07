Ville nel mirino dei ladri Furti anche in centro

Furti nelle ville e negli appartamenti. E’ stata una settimana in cui i ladri hanno messo a segno alcuni colpi agendo sia in periferia che in centro. Le indagini sono in capo ai carabinieri della Compagnia di Civitanova e al commissariato di polizia a cui si sono rivolte le vittime per denunciare i furti subiti in piena notte. Le razzie nelle villette si sono verificate in particolare in contrada San Michele Migliarino, che è la zona situata sotto il complesso di Villa Conti, dove alcune notti fa sono state almeno due le abitazioni ripulite. In un caso è anche scattato il sistema di allarme, ma questo non ha fermato i ladri perché i proprietari, coniugi anziani, che in quel momento erano in camera e stavano dormendo, non hanno potuto reagire con sufficiente tempestività, il che ha dato il tempo ai balordi di potersi impadronire del denaro e dei preziosi che hanno trovato rovistando nelle stanze. Per fortuna non c’è stata colluttazione. Preso quello che cercavano se la sono svignata.

Nella stessa zona e nella stessa notte, e sicuramente per mano della stessa banda, un secondo colpo si è verificato in una villetta vicina, in quel momento deserta. Al loro rientro i proprietari hanno trovato le stanze sottosopra e preso atto che erano spariti gli oggetti di valore. La contrada di Villa Conti è una zona piuttosto isolata e i ladri, una volta messi a segno i furti, si sono potuti allontanare, anche qui, senza problemi.

Altri colpi si sono verificati nel quartiere centro un paio di notti fa, in particolare in un grosso condominio di viale Vittorio Veneto, dove i ladri si sono aiutati con la classica lastra delle radiografie mediche, strisciata attraverso la fessura del portone di ingresso, una tecnica che funziona quando il proprietario di casa esce senza chiudere a chiave la porta, ma solo tirandosela dietro. Anche in questo caso i malviventi hanno visitato almeno un paio di appartamenti e poi se la sono data a gambe senza lasciare traccia. Sono scattate così le indagini alla ricerca dei malviventi.