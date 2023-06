"Ville per vacanze e matrimoni: un’invasione di turisti stranieri"

di Gaia Gennaretti

"Oggi non riesco a trovare le figure professionali che cerco. Per il futuro? Un Point a New York". Un’azienda nata da zero che oggi offre lavoro a 30 dipendenti. È la Teloni Travel di Sandro Teloni, un tour operator che offre una rete di ville di lusso in tutta Italia per turisti stranieri, sia per le loro vacanze che come wedding destination. Un settore in forte crescita che però incontra anche qualche difficoltà.

Teloni, cosa cercano gli stranieri che si rivolgono voi?

"Ci sono due tipi di stranieri: i primi sono quelli che cercano una buona vacanza. Da questo punto di vista sono più evoluti, hanno capito che la villa è più conveniente di un hotel, a parità di offerta. Vogliono tranquillità e per trasmettergli questa sicurezza c’è bisogno di recensioni pulite, informazioni semplici e lineari. Ci sono poi gli stranieri che vogliono sposarsi in Italia. Hanno standard ancora più elevati e infatti non basta una wedding planner, serve assistenza totale, dai transfer ai servizi. Per questo occorrono figure qualificate. Quando vengono a provare il menù e a vedere la location, se ne vanno co una carrica motivazionale enorme".

Si potrebbe migliorare l’incoming, magari con iniziative della politica?

"Servirebbero agevolazioni per le campagne pubblicitarie. E localmente, se ci fossero attività attrattive come in Toscana, Puglia, Trentino, un progetto per rendere più visibile la Regione, sarebbe l’ideale. Le Marche hanno servizi superiori al sud, e un rapporto qualità prezzo migliore rispetto alla Toscana".

La difficoltà è trovare personale…

"Servono figure professionali, commerciali, esperti di software o gestione social, giardinieri e chi si occupa di organizzazione. Non riusciamo a trovarle. Noi impostiamo il lavoro in maniera anomala e originale, siamo abilitati per qualsiasi cosa che sia turistica, possiamo avere rapporti diretti con tutti gli hotel del mondo oltre che con le ville, e poi seguiamo due segmenti complicati e di altissima rilevanza, che è il mondo degli eventi al cui apice c’è il destination wedding".

Progetti per il futuro?

"L’America è innamorata dell’Italia. C’è bramosia per il nostro Paese. Entro il 2023 decollerà il sito nello stato di New York. E da lì con un nostro referente apriremo un Teloni Travel point. Ho tantissime aspettative da questo punto di vista, credo che entro il decennio ci sarà un’esplosione del settore".